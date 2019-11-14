Студент устроил стрельбу в колледже российского Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ – В Благовещенске студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Жертвой стрелка стал один человек, еще трое получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, добавив, что именно он охранял учебный корпус.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выпoлнение работ или oказание услуг, не отвечающих требованиям безoпасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По словам Петренко, следователи установили обстоятельства, способствовавшие преступлению.









Согласно версии следствия, сотрудник охранной организации, который работал на объекте в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пропустил в здание учебного заведения 19-летнего студента, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу.

Как отмечает ТАСС, межведомственная комиссия изучит обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске. По словам главы региона Василия Орлова, в нее войдут представители силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения.

«Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены, для того чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем», - сообщил Орлов.

Он добавил, что с завтрашнего дня все охранные предприятия на социальных объектах в регионе должны будут иметь список сотрудников, которые имеют право на охранную деятельность. Этот список заверит Росгвардия. «Необходимо принять серьезные меры по усилению безопасности и пропускного режима. В учреждениях образования нужно усилить психолого-педагогическую работу, чтобы исключить случаи недосмотра за проблемными учениками и ситуациями», - отметил губернатор.