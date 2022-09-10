Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Студент Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.

«Преподаватель и медсестра оказывали ему первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента», - проинформировали в ведомстве.

Юноша скончался. В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.