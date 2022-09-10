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Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Сентября 2022, 00:22
Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Студент Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.

«Преподаватель и медсестра оказывали ему первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента», - проинформировали в ведомстве.

Юноша скончался. В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.

Западно-Казахстанская область   Происшествия   Регионы Казахстана   Уральск  
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