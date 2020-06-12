Студент столичного вуза утонул в озере в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - Водолазы из Экибастуза извлекли из озера Торайгыр тело утонувшего 18-летнего парня, студента одного из вузов столицы, передает МИА «Казинформ».

«Несчастный случай на воде произошел вчера на озере Торайгыр. Сообщение об утонувшем парне при купании на необорудованном пляже поступило на пульт департамента по ЧС в 14 часов 20 минут. В 14 часов 40 минут была направлена группа водолазов из города Экибастуз для извлечения тела погибшего. В 17 часов 5 минут они извлекли тело утонувшего парня», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.

Утонувший - 18-летний житель села Лекер Баянаульского района. Молодой человек учился в аграрном университете города Нур-Султан. На озере он находился в компании друзей. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств несчастного случая.

Фото Ольги Бугаевой