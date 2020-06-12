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Студент столичного вуза утонул в озере в Павлодарской области

12 Июня 2020 10:53
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Студент столичного вуза утонул в озере в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - Водолазы из Экибастуза извлекли из озера Торайгыр тело утонувшего 18-летнего парня, студента одного из вузов столицы, передает МИА «Казинформ».

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«Несчастный случай на воде произошел вчера на озере Торайгыр. Сообщение об утонувшем парне при купании на необорудованном пляже поступило на пульт департамента по ЧС в 14 часов 20 минут. В 14 часов 40 минут была направлена группа водолазов из города Экибастуз для извлечения тела погибшего. В 17 часов 5 минут они извлекли тело утонувшего парня», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.

Утонувший - 18-летний житель села Лекер Баянаульского района. Молодой человек учился в аграрном университете города Нур-Султан. На озере он находился в компании друзей. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств несчастного случая.

Фото Ольги Бугаевой


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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