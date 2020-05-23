Студент спас выпавшего из окна ребенка в Костанайской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодой человек Темирлан Абдыгалиев, студент медицинского колледжа героически спас трехлетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел 4 апреля в городе Житикаре.
«Наш герой из своей квартиры в Житикаре увидел, что в доме напротив на подоконнике у открытого окна играет маленький мальчик. Темирлан тут же выбежал на улицу. Приблизившись к дому, он увидел, что малыш стоит на краю окна и что-то напевает. В этот момент ребенок сорвался вниз. Темирлан успел поймать его на лету, благодаря чему все обошлось без серьезных травм», - написал один из пользователей на странице в Facebook.
Темирлан успел схватить ребенка за ноги. Как отмечается, ребенок чувствует себя хорошо, в данный момент он уже выписан из больницы.
Спасший малыша студент в данное время находится в Актобе, где учится на третьем курсе медицинского колледжа.
«Сам не забуду никогда тот момент, как испуганно смотрел на меня ребенок. Даже трудно представить, что случилось бы, если он упал на асфальт», - поделился позже сам герой.
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