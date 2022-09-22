22 Сентября 2022, 17:20

Студент скончался в общежитии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Студент скончался в общежитии в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 22 сентября в дежурную часть управления полиции Аль-Фарабийского района города Шымкента от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента 1-го курса.

Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку, который скончался до их приезда. Сотрудниками Аль-Фарабийского РУП проводится расследование по ст.106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Polisia.kz