Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы
Студент скончался в общежитии в Шымкенте
22 Сентября 2022, 17:20

Студент скончался в общежитии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Студент скончался в общежитии в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 22 сентября в дежурную часть управления полиции Аль-Фарабийского района города Шымкента от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента 1-го курса.

Как показали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку, который скончался до их приезда. Сотрудниками Аль-Фарабийского РУП проводится расследование по ст.106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.


Фото: Polisia.kz

Новости по теме
Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
Рабочий погиб на стройке в Шымкенте
«Синтетику» в крупном размере изъяли у закладчика полицейские Шымкента
Читайте также
Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
Рабочий погиб на стройке в Шымкенте
«Синтетику» в крупном размере изъяли у закладчика полицейские Шымкента
Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО: в полиции рассказали подробности
Сбежавшего из СИЗО преступника арестовали на два месяца в Алматы
Полиция прокомментировала стычку болельщиков «Тобола» и «Актобе»
Незаконную добычу гравия на берегу реки Каратал пресекли в Талдыкоргане
Мужчину с наркотиками задержали в Жезказгане
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив