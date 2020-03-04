Студент ранен ножом в драке в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера 21-летний студент одного из вузов Актобе получил ножевое ранение в ходе драки. Пострадавший был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой установлено, что на пересечении улиц Курманалина и Казанского между студентом 2-го курса Актюбинского колледжа связи и электротехники и студентом 3-го курса университета имени Сактагана Баишева произошла драка.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК ( «Покушение на убийство»). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Сегодня первый заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев встретился со студентами и преподавательским составом Актюбинского колледжа связи и электротехники.

«Только в прошлом месяце, 18 февраля, в данном колледже прошла встреча по профилактике правонарушений и преступлений, однако, несмотря на это, произошло данное преступление. Все участники данного инцидента после правовой оценки их действий в ходе следствия будут привлечены к ответственности», – сказал Канат Алиев.

Преподаватели в свою очередь попросили полицейских установить камеры видеонаблюдения возле колледжа, так как в данном районе находятся три колледжа и три общежития . Полицейские пообещали учесть просьбу и призвали родителей и преподавательский состав усилить контроль над учащимися в учебное и внеучебное время.