Студент ранен ножом в драке в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера 21-летний студент одного из вузов Актобе получил ножевое ранение в ходе драки. Пострадавший был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой установлено, что на пересечении улиц Курманалина и Казанского между студентом 2-го курса Актюбинского колледжа связи и электротехники и студентом 3-го курса университета имени Сактагана Баишева произошла драка.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК ( «Покушение на убийство»). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Сегодня первый заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев встретился со студентами и преподавательским составом Актюбинского колледжа связи и электротехники.
«Только в прошлом месяце, 18 февраля, в данном колледже прошла встреча по профилактике правонарушений и преступлений, однако, несмотря на это, произошло данное преступление. Все участники данного инцидента после правовой оценки их действий в ходе следствия будут привлечены к ответственности», – сказал Канат Алиев.
Преподаватели в свою очередь попросили полицейских установить камеры видеонаблюдения возле колледжа, так как в данном районе находятся три колледжа и три общежития . Полицейские пообещали учесть просьбу и призвали родителей и преподавательский состав усилить контроль над учащимися в учебное и внеучебное время.
- Более 50 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Южной Корее
- Избиение ребенка в Актобе: воспитатели санатория будут уволены
- О расследовании резонансных преступлений рассказал генерал Бекет Аймагамбетов
- Воспитатель санатория в Актобе избила ребенка: начато расследование
- 197 нетрезвых водителей за месяц задержали полицейские в Костанайской области
- В Атырау расследуют смерть человека на Карабатане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана