Студент «продавал» Instagram-аккаунты с накрученной аудиторией в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы студент «продавал» аккаунты в социальной сети Instagram с накрученной аудиторией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, на самом деле подозреваемый - гр.А., 2001 года рождения, не имел таких страниц и свои объявления выкладывал не в самой Сети, а на площадке одного из популярных интернет-ресурсов. Установлено, что студент первого курса одного из вузов ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

«В своем объявлении подозреваемый А. предлагал Insta-страницы с большим количеством подписчиков. Соответственно, его жертвами становились такие же студенты и частные предприниматели, которым нужно было продвигать с помощью Интернета свой товар. В процессе сделки подозреваемый требовал внести предоплату за страницу в сумме от 10 до 100 тысяч тенге на свою банковскую карту. Взамен он должен был предоставить логин и пароль, чего естественно не делал. Уже после получения денежных средств он блокировал своего «клиента» и продолжал дальше «торговать» несуществующими аккаунтами. Некоторые осторожные клиенты звонили ему на видеозвонок, чтобы увидеть продавца в лицо. Тот смело отвечал на звонки и «глаза в глаза», так сказать, лицемерно заверял их в своих «чистых помыслах», - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

По факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК - мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц. Сейчас за гражданином А. насчитывается 6 аналогичных эпизодов.

«Количество потерпевших может оказаться намного больше, учитывая, что объявление было размещено в открытом доступе. В этой связи, сообщаем, что пострадавшие граждане могут обратиться к нам по следующим телефонам: 8-707-515-47-35; 8-701-852-60-94», - добавил полковник Турсынбетов.