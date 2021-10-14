Студент продавал холодное оружие на сайте объявлений в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее студент торговал холодным оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале октября сотрудники Ауэзовского ОП УП города Семея в ходе мониторинга социальных сетей в платформе онлайн-объявлений, в разделе категорий «Спортивное коллекционирование» заметили подозрительное объявление от неизвестного лица, который незаконно продавал холодное оружие «кастет».

Для проверки данной информации отделом криминальной полиции была создана оперативная группа. Для раскрытия неизвестного лица был отправлен сотрудник полиции в виде покупателя.

«Подозреваемый, действуя умышленно, преследуя цель ношения холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, с целью демонстрации и возможного дальнейшего сбыта холодного оружия забрал с места проживания указанный кастет и направился на встречу с покупателем, где был задержан с поличным. 18-летний студент, проживающий в Семее, после задержания дал признательные показания», – прокомментировал начальник УП города Семея Шалкар Кунанбаев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 1 УК РК.

