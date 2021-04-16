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    00:14, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Студент признался в стрельбе по машине скорой помощи в Щучинске

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские установили стрелявшего по карете скорой медицинской помощи. Им оказался студент одного из колледжей Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, акмолинские полицейские установили предполагаемого злоумышленника по инциденту, связанному с каретой скорой помощи в Бурабайском районе.

    «По факту публикации информации о повреждении стекла автомашины скорой медицинской помощи в городе Щучинске сообщаем, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Бурабайского районного отдела полиции был установлен 17-летний предполагаемый злоумышленник и двое свидетелей. Все студенты одного из колледжей города Щучинска», - пояснили в ведомстве.

    Как признались молодые люди, 11 апреля около 22:00 они находились во дворе многоэтажного дома, где стреляли по металлическим бутылкам из пневматического пистолета. Во время стрельбы один из них случайно попал в проезжавший в это время автомобиль скорой помощи. Намеренного умысла стрельбы по проезжающему автотранспорту они не имели.

    Напомним, 11 апреля в Бурабайском районе Акмолинской области во время движения в карете скорой медицинской помощи было разбито стекло. Машина доставляла беременную женщину с диагнозом «Угроза прерывания беременности». Одной из версий случившегося стал возможный выстрел. На тот момент полицейские возбуждали уголовное дело по ст. 202 УК РК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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