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    17:00, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Студент покончил с собой в Актобе

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    19-летнего студента одного из ВУЗов Актобе нашли в петле под мостом, передает МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в ДП Актюбинской области.

    «14 сентября в 19:30 часов под мостом в п.Заречный возле ресторана «Юрта» прохожим в повешенном состоянии обнаружен труп 19-летнего парня. На место выехала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст.105 УК РК. Причины и мотивы выясняются. Назначена экспертиза», - говорится в сообщении полиции.

    Теги:
    полиция Общество Актюбинская область Вузы Актобе Правоохранительные органы
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