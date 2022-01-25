Студент открыл стрельбу в Гейдельбергском университете в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с произошедшим в Гейдельбергском университете вооруженным нападением. Учебное заведение расположено в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Погибла студентка, три человека получили тяжелые ранения. Злоумышленник открыл огонь по студентам в лекционном зале, а затем совершил самоубийство.

Территория вблизи учебного заведения оцеплена. По предварительным данным, стрелявший был студентом. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и пока не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.



