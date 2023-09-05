Студент-мошенник представлялся юристом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили 20-летнего студента, который выдавал себя за юриста, продавца наушников и часов и таким образом обманул 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, молодой аферист создал Instagram аккаунт «anti_zaim_kz1», где обещал оказать юридические услуги по снятию ареста с банковских карт, по разблокировке счетов, отмене договоров онлайн-займа и установлению графика выплат по просроченным микрозаймам. Жертвами схемы обмана стали шесть человек. За «услугу» они платили от 15 до 59 тысяч тенге. Перечислив средства, люди теряли связь с «юристом».

В мессенджере Telegram этот же предприимчивый юноша создал интернет-магазин по продаже наушников AirPods и электронных часов по заниженным ценам. Никакого товара у него, конечно же, не было. С помощью этой схемы за январь злоумышленник успел обмануть четырех человек.

Студент-третьекурсник ущерб потерпевшим возместил еще на стадии досудебного расследования. И тем не менее, суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы.