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    08:44, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Студент-мошенник представлялся юристом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили 20-летнего студента, который выдавал себя за юриста, продавца наушников и часов и таким образом обманул 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, молодой аферист создал Instagram аккаунт «anti_zaim_kz1», где обещал оказать юридические услуги по снятию ареста с банковских карт, по разблокировке счетов, отмене договоров онлайн-займа и установлению графика выплат по просроченным микрозаймам. Жертвами схемы обмана стали шесть человек. За «услугу» они платили от 15 до 59 тысяч тенге. Перечислив средства, люди теряли связь с «юристом».

    В мессенджере Telegram этот же предприимчивый юноша создал интернет-магазин по продаже наушников AirPods и электронных часов по заниженным ценам. Никакого товара у него, конечно же, не было. С помощью этой схемы за январь злоумышленник успел обмануть четырех человек.

    Студент-третьекурсник ущерб потерпевшим возместил еще на стадии досудебного расследования. И тем не менее, суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы.


    Теги:
    Мошенничество Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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