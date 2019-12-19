Студент колледжа упал с 3 этажа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа упал с 3 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

«18 декабря поступило сообщение о том, что студент колледжа выпал из окна 3 этажа. Он сразу был доставлен в областную больницу. Ему поставлен диагноз «закрытый перелом плечевой кости», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, студент упал по неосторожности.