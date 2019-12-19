Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
вчера 22:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:04
Студент колледжа упал с 3 этажа в Костанае
19 Декабря 2019 12:29
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа упал с 3 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» .
Новости по темеЧП при строительстве линии метро в Ташкенте: погибли пять человек Спасенные в ВКО пеликаны не добрались до Алматинского зоопарка Маньяка-рецидивиста задержали в Караганде
«18 декабря поступило сообщение о том, что студент колледжа выпал из окна 3 этажа. Он сразу был доставлен в областную больницу. Ему поставлен диагноз «закрытый перелом плечевой кости», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, студент упал по неосторожности.
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Попавшую под колеса авто косулю спасают в Усть-Каменогорске
- Отравившаяся средством от клопов женщина скончалась в Алматы
- Полицейский погиб в ДТП в Костанайской области
- ЧП при строительстве линии метро в Ташкенте: погибли пять человек
- Два рыбака погибли, еще двоих не удалось найти в Карагандинской области
- Из огня спасли мужчину в Кокшетау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047