4 Мая 2022 18:13

Студент колледжа покончил с собой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области расследуют смерть студента колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Труп 19-летнего парня обнаружили ранним утром на территории Петропавловского строительно-экономического колледжа. Молодой человек покончил с собой. По неофициальной информации, повесился на дереве.

В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт суицида без подробностей случившегося.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Факт суицида внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Назначена экспертиза», - прокомментировали в пресс-службе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается. По этой же причине не стали комментировать ситуацию в управлении образования.