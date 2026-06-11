KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Студент из Казахстана погиб в Италии

    В Италии погиб студент из Казахстана. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студент из Казахстана погиб в Италии
    Фото: Freepik

    Сообщения о смерти молодого человека ранее появились в социальных сетях. По имеющимся данным, погибший был выпускником НИШ города Уральска и обучался на третьем курсе университета Unicas в городе Кассино. По предварительной информации, причиной его смерти могло стать утопление.

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Наше Посольство и компетентные органы Италии выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщили в МИД РК.

    В ведомстве также отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками погибшего и оказывают им необходимую консульско-правовую помощь.

    Ранее сообщалось, что казахстанец погиб в Бурятии при сходе лавины. Сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда», где в момент происшествия велись работы по расчистке технологической дороги. Всего на участке находились девять человек.

    Утонувшие Вузы Италия Казахстанцы Студенты Происшествия
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор