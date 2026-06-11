Студент из Казахстана погиб в Италии

В Италии погиб студент из Казахстана. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщения о смерти молодого человека ранее появились в социальных сетях. По имеющимся данным, погибший был выпускником НИШ города Уральска и обучался на третьем курсе университета Unicas в городе Кассино. По предварительной информации, причиной его смерти могло стать утопление.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Наше Посольство и компетентные органы Италии выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщили в МИД РК.

В ведомстве также отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками погибшего и оказывают им необходимую консульско-правовую помощь.

Ранее сообщалось, что казахстанец погиб в Бурятии при сходе лавины. Сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда», где в момент происшествия велись работы по расчистке технологической дороги. Всего на участке находились девять человек.