Студент из Костаная получил грант за экопроект

Проект костанайца направлен на производство экологически чистой и быстро разлагаемой посуды, которая поможет сократить количество мусора, а также сведет к минимуму вред, наносимый окружающей среде Казахстана и всего мира.

«Мой проект, в первую очередь, о повышении популяризации экологической культуры и экологических материалов, с максимально коротким сроком распада. Что касается получения гранта - это довольно хороший опыт для меня. Все прошло на высшем уровне. Конечно, было интересно и волнительно»,- рассказал Эздар.

Что касается выигранного денежного гранта в три миллиона тенге, его Эздар планируется направить на развитие своего проекта.

В управлении образования региона отмечают, что победе Эздара, в том числе, способствовали профессионализм и высокое педагогическое мастерство преподавателей Контробаевой Ж.Д. и Задорожнюк В.В.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

