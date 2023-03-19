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Студент Академии ОБСЕ проголосовал на выборах в Мажилис Парламента РК в Бишкеке

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
19 Марта 2023, 14:18
Студент Академии ОБСЕ проголосовал на выборах в Мажилис Парламента РК в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке впервые на избирательный участок пришел отдать свой голос на выборах в Мажилис Парламента РК 18-летний казахстанец, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для студента-первокурсника Академии ОБСЕ Альмира Мирманова этот день стал особенным, который запомнится надолго. Восемнадцатилетний юноша впервые принимает участие в процессе голосования на внеочередных парламентских выборах РК.

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«Я впервые в своей жизни голосою на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. У меня сложилось хорошее впечатление, процесс голосования проходил увлекательно. Я считаю, что все кандидаты являются достойными и равноценными участниками выборного процесса. Свои надежды по результатам выборов связываю со светлым будущим для Казахстана», - сказал Альмир.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке №264 при посольстве Республики Казахстан в Кыргызстане с 07:00 по местному времени проходит процесс голосования на внеочередных парламентских выборах РК.

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