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Студенческую ярмарку провели в Нур-Султане
28 Мая 2022 20:42

Студенческую ярмарку провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории столичного Арбата провели масштабную студенческую ярмарку, организованную колледжами города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На выставке студенты и преподаватели городских колледжей представили творческие идеи и работы изобразительного, прикладного, кулинарного, технического характера. Выпускники, только окончившие школу, получили возможность проконсультироваться с экспертами, определиться с будущей профессией и местом учебы.

«В настоящее время в столице восемь государственных колледжей, в которых обучаются 28 тыс. студентов. Ежегодно для проведения профориентационной работы в городе проводится студенческая ярмарка. Мы пригласили наших выпускников 9 и 11 классов, чтобы они смогли принять окончательное решение с выбором места учебы», – сообщила заместитель руководителя управления образования столицы Римма Имангазинова.

Благодаря выставке, которая прошла в неформальной и увлекательной форме, выпускники получили представления о множестве профессий, прошли профессиональные пробы в рамках мастер-классов.


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