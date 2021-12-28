Студенческое радио открыли в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде реализовали социально-медийный проект «Радио Букетова». Это первое студенческое радио такого формата в области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Оно будет вещать три раза в день во всех корпусах университета. Контент состоит из различных рубрик – это приветствие, новостной и поздравительный блоки, лайфхаки, топ-5 и др.
Радиоведущие – студенты, прошедшие кастинг и обучение на областном радио «Жаңа FM».
«Идея создать свой радиоцентр появилась в конце прошлого года. Её поддержал ректор КарУ Нурлан Дулатбеков, который всегда рад креативным и социально важным проектам. Радиостудия открыта в формате open space и имеет две оборудованные всем необходимым комнаты – совещательную и студийную. Мы открыты для креативных идей», – отметил директор департамента по социальным вопросам и молодёжной политики КарУ Саят Балмакаев.
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