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Студенческое радио открыли в Караганде

28 Декабря 2021 22:00
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Студенческое радио открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде реализовали социально-медийный проект «Радио Букетова». Это первое студенческое радио такого формата в области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Оно будет вещать три раза в день во всех корпусах университета. Контент состоит из различных рубрик – это приветствие, новостной и поздравительный блоки, лайфхаки, топ-5 и др.

Радиоведущие – студенты, прошедшие кастинг и обучение на областном радио «Жаңа FM».

«Идея создать свой радиоцентр появилась в конце прошлого года. Её поддержал ректор КарУ Нурлан Дулатбеков, который всегда рад креативным и социально важным проектам. Радиостудия открыта в формате open space и имеет две оборудованные всем необходимым комнаты – совещательную и студийную. Мы открыты для креативных идей», – отметил директор департамента по социальным вопросам и молодёжной политики КарУ Саят Балмакаев.


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#Карагандинская область   #Образование   #Вузы   #СМИ  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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