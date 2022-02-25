Студенческое общежитие открылось в Шахтинском технологическом колледже
ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – При Шахтинском технологическом колледже, специальности которого входят в топ-100 по Казахстану, открылось студенческое общежитие. Оно рассчитано на 80 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Общежитие раньше было одним из учебных корпусов. Здание построено в 1964 году. Сейчас там сделали капремонт, изменили целевое назначение.
На первом этаже общежития расположены комнаты для юношей, на втором – для девушек. В каждой секции по две благоустроенные комнаты, полностью обставленные мебелью.
А также есть душевая и туалетная комнаты.
На каждом этаже кухня и прачечная, оснащенные необходимой техникой, комнаты отдыха.
Есть и актовый зал. Также обустроены 10 учебных кабинетов – в каждом можно готовиться к занятиям.
Работает компьютерный класс c бесплатным доступом в интернет.
Кроме того, есть комнаты для студентов с особыми образовательными потребностями, медицинский пункт и изолятор.
«У нас в колледже обучается 701 студент по самым востребованным специальностям. Например, мастер по ремонту газового оборудования. Мы готовим специалистов для газопровода «Сарыарка». Такая специальность есть только у нас и в Жезказгане. Также мы обучаем мастеров по ремонту лифтов, эскалаторов, траволаторов. Такой специальности нет ни в одном колледже области. Они вошли в топ-100 по Казахстану, поэтому у нас хотят учиться и из других регионов страны. Но из-за отсутствия жилья иногородние к нам не ехали. Так что общежитие для нас было необходимостью», – рассказала директор колледжа Алия Саттыбаева.
Безопасность студентов будет обеспечивать круглосуточная охрана, видеокамеры и контрольно-пропускная система.
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