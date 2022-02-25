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Студенческое общежитие открылось в Шахтинском технологическом колледже

25 Февраля 2022 18:33
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Студенческое общежитие открылось в Шахтинском технологическом колледже

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – При Шахтинском технологическом колледже, специальности которого входят в топ-100 по Казахстану, открылось студенческое общежитие. Оно рассчитано на 80 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Общежитие раньше было одним из учебных корпусов. Здание построено в 1964 году. Сейчас там сделали капремонт, изменили целевое назначение.

На первом этаже общежития расположены комнаты для юношей, на втором – для девушек. В каждой секции по две благоустроенные комнаты, полностью обставленные мебелью.

А также есть душевая и туалетная комнаты.

На каждом этаже кухня и прачечная, оснащенные необходимой техникой, комнаты отдыха.

Есть и актовый зал. Также обустроены 10 учебных кабинетов – в каждом можно готовиться к занятиям.

Работает компьютерный класс c бесплатным доступом в интернет.

Кроме того, есть комнаты для студентов с особыми образовательными потребностями, медицинский пункт и изолятор.

«У нас в колледже обучается 701 студент по самым востребованным специальностям. Например, мастер по ремонту газового оборудования. Мы готовим специалистов для газопровода «Сарыарка». Такая специальность есть только у нас и в Жезказгане. Также мы обучаем мастеров по ремонту лифтов, эскалаторов, траволаторов. Такой специальности нет ни в одном колледже области. Они вошли в топ-100 по Казахстану, поэтому у нас хотят учиться и из других регионов страны. Но из-за отсутствия жилья иногородние к нам не ехали. Так что общежитие для нас было необходимостью», – рассказала директор колледжа Алия Саттыбаева.


Безопасность студентов будет обеспечивать круглосуточная охрана, видеокамеры и контрольно-пропускная система.



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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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