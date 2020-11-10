Студенческий совет создадут при Министерстве образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время будет создан Студенческий совет при Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook главы МОН Асхата Аймагамбетова.

«На днях встретился c лидерами студенческих организаций, представителями студенческих парламентов, председателями комитетов по делам молодежи при колледжах и вузах.

Говорили о многом: о дистанционном образовании, отзыве лицензий и закрытии вузов, о трудоустройстве выпускников, повышении качества образования, поддержке студенческого самоуправления и т.д.

Вспомнил собственные студенческие годы. Дебаты, чемпионаты по «Что? Где? Когда?», дискуссионные клубы. Многих друзей встретил как раз в это время. При необходимости мы не стеснялись поднимать проблемные вопросы перед руководством вуза. И стоит отдать должное ректору Жамбылу Саулебековичу Акылбаеву: он не упускал из виду ни одно наше предложение, для студентов создавались все условия как для учебы, так и для общественной жизни», - рассказал министр.

Подводя итоги встречи со студентами, Асхат Аймагамбетов остановился на ряде ключевых вопросов и решений.

«Первое. В ближайшее время будет создан Студенческий совет при МОН РК. В его состав войдут активисты казахстанских вузов, с которыми мы будем обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам студенчества. Совет на постоянной основе будет координировать деятельность в данной сфере», - сообщил глава министерства.

Второе. Участниками встречи было предложено поддержать и систематизировать работу специальных структурных подразделений. Речь идет о комитетах по делам молодёжи. Такие подразделения смогут качественно организовать студенческую жизнь, стать координирующим инструментом для раскрытия талантов, обозначил министр.

«Третье. Важно, чтобы в каждом вузе функционировал орган студенческого самоуправления. Это может быть, к примеру, Студенческий парламент. Обучающиеся будут сами проводить выборы, голосовать за своих лидеров. Это, помимо прочего, поможет повысить их правовую и политическую культуру.

В рамках концепции студентоцентрированного обучения органы студенческого самоуправления должны напрямую участвовать в решении вопросов, касающихся студенчества.

Председатели, в свою очередь, получат право участвовать в работе университетских СД (советов директоров) и влиять на повышение качества принимаемых решений в контексте самих обучающихся», - продолжил он.

В-четвертых, необходимо активно развивать студенческие волонтерские организации. Этот механизм на сегодняшний день работает не столь эффективно, как хотелось бы, акцентировал Асхат Аймагамбетов.

«Мы знаем, что существует большое количество инициатив, для реализации которых активистам не хватает либо опыта, либо каких-то других условий. Сильные волонтерские организации смогут оказывать поддержку в этих вопросах.

Кроме того, мы основательно обсудили вопросы, касающиеся выдачи вузами с 2021 года дипломов собственного образца, сертификации выпускников, соблюдения принципов академической честности и нулевой терпимости к коррупции», - подытожил министр.

Подобные встречи будут проходить на системной основе в рамках деятельности Студенческого совета при МОН РК, заверил Асхат Аймагамбетов.