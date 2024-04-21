Студенческий оркестр из Казахстана завоевал первое место в Китае

Казахстанские студенты удостоились первого места в номинации «Инструментальный музыкальный ансамбль» на международном фестивале «Жемчужина Востока» в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Оркестр народных инструментов «Dala sazy» ЕНУ стал единственным участником из Казахстана. Талантливые студенты исполнили произведение Б.Актаева «Алаш аманаты».

Ансамбль ЕНУ удостоен І места в номинации «Инструментальный музыкальный ансамбль» среди 20 творческих коллективов.

Международный фестиваль проходил в Пекине. Всего в музыкальном состязании приняли участие свыше 90 творческих коллективов из разных стран.

Оркестр народных инструментов «Dala sazy» основан в ЕНУ в 2009 году. Сейчас в его составе выступают 40 студентов. За 15 лет музыкальный коллектив принес немало наград в копилку университета, участвуя в различных международных конкурсах.

На сегодня в репертуаре музыкантов более 23 произведений.