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    22:50, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Студенческий оркестр из Казахстана завоевал первое место в Китае

    Студенческий оркестр из Казахстана завоевал первое место в Китае
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Казахстанские студенты удостоились первого места в номинации «Инструментальный музыкальный ансамбль» на международном фестивале «Жемчужина Востока» в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Оркестр народных инструментов «Dala sazy» ЕНУ стал единственным участником из Казахстана. Талантливые студенты исполнили произведение Б.Актаева «Алаш аманаты».

    Ансамбль ЕНУ удостоен І места в номинации «Инструментальный музыкальный ансамбль» среди 20 творческих коллективов.

    Международный фестиваль проходил в Пекине. Всего в музыкальном состязании приняли участие свыше 90 творческих коллективов из разных стран.

    Оркестр народных инструментов «Dala sazy» основан в ЕНУ в 2009 году. Сейчас в его составе выступают 40 студентов. За 15 лет музыкальный коллектив принес немало наград в копилку университета, участвуя в различных международных конкурсах.

    На сегодня в репертуаре музыкантов более 23 произведений.

    Теги:
    Вузы Культура Китай Студенты Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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