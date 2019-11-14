Студенческие стартапы ТарГУ удивили Бердибека Сапарбаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выставка молодежных стартап-проектов была представлена гостям Международной конференции «Таласский курултай: история и память», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Таразе проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция «Таласский курултай: история и память», посвященная 750-летию Золотой Орды. Участниками мероприятия, организованного Международной Тюркской академией совместно с Таразским государственным университетом имени М.-Х.Дулати, стали заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, ректор ТарГУ имени М.-Х.Дулати Махметгали Сарыбеков, ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, известные ученые, деятели и журналисты Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Монголии и России.













В холле главного корпуса Таразского государственного университета имени М.-Х.Дулати студенты представили выставку своих стартапов – изобретений и инноваций.

Вице-премьер РК Бердибек Сапарбаев живо интересовался особенностями этих проектов, затрагивающих различные сферы человеческой жизнедеятельности. Здесь была представлена специальная ортопедическая обувь для больных сахарным диабетом, детское питание на основе кобыльего молока, лекарственные растения Жамбылской области, биомелиоранты для восстановления солончаковых и деградирующих земель, новые строительные материалы на основе местного сырья и отходов производства. Были и сложные в техническом отношении проекты – компьютерный аппарат для подготовки пилотов малой авиации и управления дронами, система энергообеспечения фермерского хозяйства на основе возобновляемых источников энергии, «жестовый интерфейс» и гелиостат с микроконтроллерным управлением.

«Мы показали только десять наших студенческих стартап-проектов, - пояснил корреспонденту МИА «Казинформ» ректор ТарГУ имени М.-Х.Дулати Махметгали Сарыбеков. - Вице-премьер был приятно удивлен, что ТарГУ является национальным чемпионом 2019 года по инновациям и студенческому предпринимательству».

Отметим, что на недавней XIII Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане», прошедшей на базе ТарГУ и организованной Фондом Первого Президента РК – Елбасы и молодыми учеными Таразского государственного университета, было представлено более 250 научных статей молодых ученых из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Белорусси и Украины.

ТарГУ имени М.-Х. Дулати представил студенческие стартапы, которые уже сегодня могут быть использованы в жизни.

«Биологи представили препараты для профилактики мастита и фасциолеза домашних жвачных животных, шампуни на травах. Для использования в сельском хозяйстве интересны проекты «Хранение силоса в мягких вакуумных контейнерах». Проект «Экологически чистый брикет WJRM BOX», производимый из угольной пыли и отходов, - один из трех наших стартапов, завоевавших звание Национального чемпиона соревнований Enactus Kazakhstan National EXPO-2019 и представлявший нашу страну на Мировом кубке студенческого предпринимательства Enactus в США. К экологическому можно отнести и проект», - рассказал Махметгали Сарыбеков.

Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати как крупнейший образовательный, научный и культурный центр южного региона создает сегодня все предпосылки для объединения научно-образовательного потенциала современной молодежи, формируя единое поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества.

Напомним, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев находится с рабочей поездкой в Жамбылской области. В составе правительственной рабочей группы - руководители социального блока правительства. В программе пребывания – встречи с жителями региона, посещение строящихся объектов туризма, объектов социальной сферы.

Как сообщалось, представители правительственной рабочей группы ранее встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».