Студенческие общежития Мангистауской области проверили антикоррупционщики

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области с участием членов Cпециальной мониторинговой группы и представителями молодежного крыла «Jas Otan», СМИ проведен мониторинг по обеспечению прозрачности процедуры размещения в студенческих общежитиях высших, технических и профессиональных учебных заведений области, а также предотвращению проживания в них посторонних лиц, передает МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге, прошедшем на площадке региональной службы коммуникаций заявила главный специалист управления профилактики и добропорядочности Каншайым Куспанова.

В области расположены 7 студенческих общежитий, из них 3 - Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, 3 - технических и профессиональных учебных заведений и 1 - частный.

В ходе мониторинга установлено, что студенческое общежитие №5 Мангистауского политехнического колледжа имени Х. Узбеккалиева закрыто на капитальный ремонт на основании протокольного решения заместителя акима Мангистауской области Р.К. Сакеева от 24.04.2019 г.

Однако вопросы подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт студенческого общежития, выделения средств до сегодняшнего дня не решены, тем самым протокольное решение в этой части остается без исполнения.

На сегодняшний день студенты данного колледжа и 168 студентов колледжей города Актау проживают в общежитии ИП «Гусейнова», что обходится им в 3 раза дороже (8 тыс. тенге), рассказала спикер.

«В ходе мониторинга студенческих общежитий №1, 2, 3 Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова установлено, что в общежитии №2 в 66 из 112 комнат, где проживают студенты, не соблюдаются требования относительно наличия 6 кв. м на 1 человека. В одном из помещений площадью 14 кв. м, проживают 3 человека.

В общежитии №3 соблюдены условия, но в столовой, организованной университетом, нет кассового аппарата. Стоит отметить, что отсутствие приборов учета, кассовых аппаратов является проявлением коррупционных рисков», – отметила Каншайым Куспанова.

По выявленным нарушениям в ходе проведенного мониторинга в акимат области были направлены предложения.

«Ожидаем принятия соответствующих мер», – заключила Каншайым Куспанова.