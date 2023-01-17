Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023

17 Января 2023, 07:13

ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан выиграл у Словакии со счетом 4:0. Шайбы забросили Максим Мухаметов (8-я минута), Станислав Александров (10-я), Батырлан Муратов (20-я) и Олег Бойко (29-я).

Таким образом, сборная Казахстана одержала четвертую подряд крупную победу на Универсиаде в Лэйк-Плэсиде: ранее она разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1) и Великобританию (15:1). Также Казахстан смог взять реванш у Словакии за поражение на Универсиаде-2019 в Красноярске (Россия): тогда казахстанцы уступили в полуфинале со счетом 0:4.

Фото: icehockey.kz