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    20:37, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Структуру поставок нефти на НПЗ планируют изменить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса.

    Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям. Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа.

    В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.

    В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Б. Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из неё так называемых непродуктивных посредников.

    По итогам заседания Комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Главная Нефть
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