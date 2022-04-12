Структуру поставок нефти на НПЗ планируют изменить в Казахстане
На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса.
Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям. Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа.
В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.
В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Б. Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из неё так называемых непродуктивных посредников.
По итогам заседания Комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.