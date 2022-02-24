Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний - Суиндик Алдашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аффилированность энергопредприятий и олигополию на рынке электроэнергии указал депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев в ходе круглого стола, посвященного развитию рынка электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат Сената, структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний: «Самрук-Энерго», Евразийская группа, Kazakhmys Energy, Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация и казахстанские коммунальные системы.

«При этом 97% всей потребляемой электроэнергии реализовано в рамках двусторонних договоров. Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики не приходится говорить», - сказал во время круглого стола Суиндик Алдашев.

Также сенатор отметил, что отсутствует единая политика тарифообразования, которая соблюдала бы интересы всех участников рынка.

«Регулирование услуг по производству электро- и теплоэнергии осуществляется разными отраслевыми регуляторами. Так, тарифы энергопроизводящих организаций регулируются Министерством энергетики. В то же время тарифы энергопередающих и энергоснабжающих организаций, а также тариф на тепловую энергию энергопроизводящих организаций регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Контроль за исполнением инвестиционных обязательств не осуществляется на должном уровне», - заявил Суиндик Алдашев.



