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Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний - Суиндик Алдашев

24 Февраля 2022 16:26
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Структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний - Суиндик Алдашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аффилированность энергопредприятий и олигополию на рынке электроэнергии указал депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев в ходе круглого стола, посвященного развитию рынка электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил депутат Сената, структуру генерации электроэнергии в Казахстане на 65% формируют всего пять компаний: «Самрук-Энерго», Евразийская группа, Kazakhmys Energy, Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация и казахстанские коммунальные системы.

«При этом 97% всей потребляемой электроэнергии реализовано в рамках двусторонних договоров. Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики не приходится говорить», - сказал во время круглого стола Суиндик Алдашев.

Также сенатор отметил, что отсутствует единая политика тарифообразования, которая соблюдала бы интересы всех участников рынка.

«Регулирование услуг по производству электро- и теплоэнергии осуществляется разными отраслевыми регуляторами. Так, тарифы энергопроизводящих организаций регулируются Министерством энергетики. В то же время тарифы энергопередающих и энергоснабжающих организаций, а также тариф на тепловую энергию энергопроизводящих организаций регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Контроль за исполнением инвестиционных обязательств не осуществляется на должном уровне», - заявил Суиндик Алдашев.



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#Энергетика   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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