Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Структура занятости казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Сентября 2021, 11:08
Структура занятости казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК знакомит с результатами социологического опроса о структуре занятости казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Работа для большинства людей – это и основной источник дохода, а также способ развития и эмоционального удовлетворения. Вопрос трудоустройства продолжает входить в число самых актуальных проблем, которые волнуют казахстанцев. Сколько из них имеют работу, в каких сферах работают, по своей специальности или нет – эти вопросы были заданы в ходе республиканского опроса общественного мнения.

Согласно результатам исследования, среди всего взрослого населения доля работающих респондентов –54,0%. Еще порядка 10% опрошенных не имеют работы, а 2,7% из них находятся в ее активном поиске.

Каждый четвертый казахстанец работает в частной сфере, при этом 3,5% из них являются владельцами частного предпринимательства или бизнеса, а 22,2% –это наемные работники.

Следующая основная категория работников – это служащие в бюджетных организациях (19,2%).

Доля работающих пенсионеров (1,6%) и студентов (1,2%) в нашем обществе невелика.

photo

Чаще всего казахстанцы трудятся в сфере медицины, образования и культуры. Эти сферы выбрали в своих ответах 23,5% респондентов. Каждый пятый работающий казахстанец трудится в торговле. В каждой из остальных сфер задействовано не более 10% казахстанцев. Более всего из них представлена сфера услуг – 9,2% респондентов работают в ней. А, например, в домашнем хозяйстве в качестве няней, личных поваров и т.д. трудятся 2% респондентов, как правило, более молодого и ,наоборот, пенсионного возраста.

photo

Более половины всех опрошенных трудятся на своем рабочем месте менее 5 лет.

Среди всех респондентов наибольшую долю (27,9%) составляют те, кто работает на одном и том же месте от 3 до 5 лет. Примерно каждый четвертый респондент трудится на постоянном месте работы от 5 до 10 лет. Менее 20% опрошенных составили долю тех кто имеет постоянную работу вот уже более 10 лет.

photo

Чуть более половины всех опрошенных работают не по своей специальности (52,1%).

А 4% респондентов совмещают две работы –по специальности и другую не по специальности.


Статистика   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной