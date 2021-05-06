Стройматериалы почти на полмиллиона тенге похитили жители СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, чтобы добраться до инструментов и стройматериалов грабители сломали обветшавшую кладку здания.
В полицию обратился мужчина, занятый в ремонтных работах. По его словам, кража могла произойти с 1 по 3 мая. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствовало, дождь уничтожил большую часть следов.
Тем не менее, уже на следующий день были задержаны двое жителей Петропавловска, 40 и 37 лет. Оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления.
«Со слов задержанных, похищенное имущество они сбыли на одном из городских рынков. Часть похищенного изъята на указанных точках. Принимаются меры по изъятию другого похищенного имущества. Кража с незаконным проникновением классифицируется как тяжкое преступление. С начала года на территории нашего отдела зарегистрировано 29 таких краж. Из них 23 раскрыты», - проинформировал начальник 2-го отдела полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков.