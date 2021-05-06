Стройматериалы почти на полмиллиона тенге похитили жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске преступники добрались до здания бывшей детско-юношеской спортивной школы. Объектом кражи стали строительные материалы на сумму свыше 450 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чтобы добраться до инструментов и стройматериалов грабители сломали обветшавшую кладку здания.

В полицию обратился мужчина, занятый в ремонтных работах. По его словам, кража могла произойти с 1 по 3 мая. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствовало, дождь уничтожил большую часть следов.

Тем не менее, уже на следующий день были задержаны двое жителей Петропавловска, 40 и 37 лет. Оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления.

«Со слов задержанных, похищенное имущество они сбыли на одном из городских рынков. Часть похищенного изъята на указанных точках. Принимаются меры по изъятию другого похищенного имущества. Кража с незаконным проникновением классифицируется как тяжкое преступление. С начала года на территории нашего отдела зарегистрировано 29 таких краж. Из них 23 раскрыты», - проинформировал начальник 2-го отдела полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков.