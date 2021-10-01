АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Стройматериалы на 12,5 млн тенге похитили трое мужчин в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31-летний житель Атырау совершил кражу строительных материалов из металлического контейнера, принадлежащего строительному учреждению, в котором он работал.

Подозреваемый мужчина заранее знал, где хранятся стройматериалы. Это удалось осуществить вместе с двумя знакомыми 31 и 32 лет по предварительному сговору. Таким образом, он создал преступную группу из трех человек.

Около 00:30-01:00 часов ночи они взломали замки дверей склада и незаконно проникли внутрь. В результате был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере – 12 513 971 тенге.

«В ходе следствия сотрудниками полиции установлено, что 32-летний мужчина ранее был судим. Вместе с 31-летним мужчиной он ограбил несколько частных домов и квартир. Для осуществления преступных действий они встречались возле скотного рынка, ходили по улицам, искали дома, где было бы удобно совершить кражу. При выключенном освещении домов, открыв окна, проникая в жилище, они похищали деньги, технику и другие ценные вещи, – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Так, грабители проникли через окно в один из домов микрорайона Жеруйык и похитили принадлежащие хозяйке дома серьги итальянской марки стоимостью 1 500 000 тенге, пять золотых комплектов, три золотых колье, обручальное кольцо, золотые подвески и 40 тысяч тенге. В результате потерпевшей причинен имущественный ущерб в размере 2 690 000 тенге.

В настоящее время приговором суда одному из членов преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев, двум другим – пять лет шесть месяцев.