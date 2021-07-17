10:55, 17 Июль 2021 | GMT +6
Стройматериалы из квартиры украл наемный рабочий в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строитель, которого наняли для ремонта квартиры, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершил кражу строительных инструментов на общую сумму 128 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султан.
Реализовать похищенные инструменты ему удалось через сайт объявлений незнакомым лицам.
Сотрудниками полиции ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний подозреваемый.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанный дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.