Стройматериалы из квартиры украл наемный рабочий в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строитель, которого наняли для ремонта квартиры, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершил кражу строительных инструментов на общую сумму 128 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султан.

Реализовать похищенные инструменты ему удалось через сайт объявлений незнакомым лицам.

Сотрудниками полиции ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанный дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.