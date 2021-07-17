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    10:55, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Стройматериалы из квартиры украл наемный рабочий в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строитель, которого наняли для ремонта квартиры, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершил кражу строительных инструментов на общую сумму 128 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султан.

    Реализовать похищенные инструменты ему удалось через сайт объявлений незнакомым лицам.

    Сотрудниками полиции ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний подозреваемый.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанный дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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