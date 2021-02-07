Стройкомпании оштрафовали за несанкционированный вывоз мусора в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения образования несанкционированных свалок, а также сохранения экологической обстановки управлением охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султана совместно с департаментом экологии, местной полицейской службой департамента полиции, ТОО «Эко полигон Астаны» и ТОО «Клин сити» проводятся рейдовые проверки и мониторинг строительных объектов на предмет соблюдения правил и исполнения договорных обязательств по вывозу строительного мусора на экополигон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

За январь 2021 года сотрудниками подразделения природоохранной полиции департамента полиции города Нур-Султана за нарушение требований статьи 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства ...» к административной ответственности привлечены 59 субъектов малого и среднего бизнеса, 10 строительных организаций (ТОО «Азия Строй Групп», ТОО «Kaz Building Company», ТОО «Zhakim Invest») оштрафованы на сумму 230 тыс. тенге и 5 водителей грузового автотранспорта, допустивших выгруз мусора в неустановленном месте.

Напомним, за 2020 год по ст. 505 КРКоАП к административной ответственности привлечены 844 субъекта малого и среднего бизнеса, 463 строительные организации оштрафованы на сумму 35 млн. тенге и 242 водителя грузового автотранспорта, допустивших выгруз мусора в неустановленном месте на общую сумму 11 млн. тенге.

В целях эффективного воздействия и принятия жестких мер по сбрасыванию строительного мусора в несанкционированных местах, рейдовые объезды будут продолжены и к злостным нарушителям будут применяться жесткие меры, вплоть до лишения лицензии на строительство, приостановление деятельности по перевозке грузов.



