Стройкомпании оштрафовали за несанкционированный вывоз мусора в Нур-Султане
За январь 2021 года сотрудниками подразделения природоохранной полиции департамента полиции города Нур-Султана за нарушение требований статьи 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства ...» к административной ответственности привлечены 59 субъектов малого и среднего бизнеса, 10 строительных организаций (ТОО «Азия Строй Групп», ТОО «Kaz Building Company», ТОО «Zhakim Invest») оштрафованы на сумму 230 тыс. тенге и 5 водителей грузового автотранспорта, допустивших выгруз мусора в неустановленном месте.
Напомним, за 2020 год по ст. 505 КРКоАП к административной ответственности привлечены 844 субъекта малого и среднего бизнеса, 463 строительные организации оштрафованы на сумму 35 млн. тенге и 242 водителя грузового автотранспорта, допустивших выгруз мусора в неустановленном месте на общую сумму 11 млн. тенге.
В целях эффективного воздействия и принятия жестких мер по сбрасыванию строительного мусора в несанкционированных местах, рейдовые объезды будут продолжены и к злостным нарушителям будут применяться жесткие меры, вплоть до лишения лицензии на строительство, приостановление деятельности по перевозке грузов.