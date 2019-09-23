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вчера 15:48
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вчера 13:49
Строящееся здание рухнуло в Кызылординской области
ЖАЛАГАШ. КАЗИНФОРМ – Одноэтажное строящееся здание рухнуло в административном центре Жалагашского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Происшествие случилось 22 сентября в 19:50. Строительство здания было начато в июле текущего года.
По сообщению КГУ «Центр мобилизации и оперативных работ» управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области, строящееся одноэтажное здание по неизвестным причинам полностью обрушилось. Его общая площадь - 299 квадратных метров.
«В результате происшествия был причинен материальный ущерб находившимся рядом трем автомобилям. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в КГУ «Центр мобилизации и оперативных работ» управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области.
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