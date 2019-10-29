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Строящееся здание обрушилось в Китае, есть жертвы

29 Октября 2019 08:22
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Строящееся здание обрушилось в Китае, есть жертвы

ГУЙЯН. XINHUA - КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли и двое получили ранения в результате обрушения строящегося здания парковки на юго-западе провинции Гуйчжоу в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

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Местные власти подтвердили, что инцидент на строительной площадке подземной автостоянки произошел в 16:21 по местному времени в понедельник в районе Гуаншаньху провинции Гуйян.

На момент обрушения на площадке работали 14 человек. Троим рабочим удалось покинуть площадку невредимыми, один был спасен, а остальные 10 оказались в ловушке.

Во вторник к 3 часам утра оказавшиеся в ловушке завалов рабочие были найдены. Восемь человек были объявлены погибшими по результатам спасательных работ, которые продолжались в течение 11 часов. Двое других получили ранения, но находятся в стабильном состоянии в больнице.

Ведется расследование причины обрушения строящегося здания парковки.

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Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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