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Строящаяся бурабайская золотоизвлекательная фабрика трудоустроит тысячу человек

Автор:  
Оксана Матасова
14 Мая 2021, 16:10
Строящаяся бурабайская золотоизвлекательная фабрика трудоустроит тысячу человек

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Строящаяся в Бурабайском районе Акмолинской области золотоизвлекательная фабрика первичных руд создаст одну тысячу новых рабочих мест. Об этом сообщил на брифинге аким района Асет Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в Бурабайском районе по основным социально-экономическим показателям обеспечена положительная тенденция роста. Рост наблюдается в промышленности – 108,1%, сельском хозяйстве – 107,5%, инвестициях – 146 %, среднемесячной заработной плата - 123,3 %.

По словам спикера, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 2,9 млрд тенге, ИФО – 107,5%.

Как было отмечено, Бурабайский район готов к посевной кампании на 100 %, и посевная в нем уже началась.

«В ходе реализации стратегии индустриально-инновационного развития обеспечен объем промышленного производства на сумму 6 млрд тенге. Индекс физического объема (ИФО) промышленной продукции составил 108,1 %», - отметил А. Муздыбаев.

В районе наблюдается рост производства по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 182,6%; обрабатывающей промышленности – 116,6%, снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой – 112,9%, водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 100,6% .

«Ведется строительство золотоизвлекательной фабрики первичных руд, производительностью 5 млн тонн в год (ТОО RG Processing). На ней будет создана одна тысяча новых рабочих мест. Запуск планируется в конце 2022 года», - добавил А. Муздыбаев.

В отчетном периоде объем инвестиций в районе составил 3,7 млрд тенге. Частные инвестиции увеличились на 35,4%. Бюджетные инвестиции увеличились в 8,4 раза.

Говоря об уровне жизни бурабайцев, аким подчеркнул, что среднемесячная заработная плата одного работника по району за 2020 года составила 165 048 тенге, превысив величину прожиточного минимума (29649 тенге) в 5,5 раз и минимальный размер заработной платы (42500 тенге) в 3,9 раза. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 123,3 %. Индекс реальной заработной платы составил 115,7%.


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