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Строки из произведений Абая появятся в передачах казахстанского телеканала

11 Ноября 2019 17:50
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Строки из произведений Абая появятся в передачах казахстанского телеканала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программы телеканала «Астана» будут сопровождаться строками из произведений великого казахского поэта Абая, передает МИА «Казинформ».

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«Абай әлемі - ақылдың кені» - с таким девизом телеканал «Астана» первым начинает отмечать 175-летие Абая. Труд Абая - бесценен. Это настоящее сокровище для всего казахского народа. А потому коллектив канала планирует своей работой прививать молодому поколению любовь к творчеству выдающегося казахского поэта, интерес к жизненному пути великого просветителя», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, 11 ноября «Астана» запускает новый формат.

«Поменялся стиль телеканала. Теперь каждая программа будет сопровождаться творчеством всеми любимого поэта», - пояснили в пресс-службе телеканала.

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Ключевые слова: Культура, СМИ, Абай,
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