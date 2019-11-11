Строки из произведений Абая появятся в передачах казахстанского телеканала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программы телеканала «Астана» будут сопровождаться строками из произведений великого казахского поэта Абая, передает МИА «Казинформ».

«Абай әлемі - ақылдың кені» - с таким девизом телеканал «Астана» первым начинает отмечать 175-летие Абая. Труд Абая - бесценен. Это настоящее сокровище для всего казахского народа. А потому коллектив канала планирует своей работой прививать молодому поколению любовь к творчеству выдающегося казахского поэта, интерес к жизненному пути великого просветителя», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, 11 ноября «Астана» запускает новый формат.

«Поменялся стиль телеканала. Теперь каждая программа будет сопровождаться творчеством всеми любимого поэта», - пояснили в пресс-службе телеканала.