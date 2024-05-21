Строительство железной дороги в обход Алматы идет активными темпами

Это один из крупных инфраструктурных проектов, который реализуется КТЖ по поручению Президента и имеет высокую важность для развития транспортно-транзитного потенциала страны. Новая ветка Жетыген – Казыбек-бек разгрузит на 40% испытывающий нагрузку Алматинский железнодорожный узел и сократит время доставки грузов на 1-2 дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚТЖ».

Протяженность главных путей составляет 73 км. Включая развитие новых раздельных пунктов, станций Жетыген и Казыбек-бек, всего железнодорожники уложат 123 км рельсошпальной решетки.

Фото: Kazinform

Работы развернуты на всем протяжении будущей магистрали. На данном этапе ведутся земляные работы, общий объем которых составит свыше 6,2 млн куб.метров.

Фото: АО НК КТЖ

Возводятся мосты, устанавливаются водопропускные трубы.

Фото:АО НК КТЖ

Как отметили в Дирекции по реализации крупных проектов АО «НК «ҚТЖ», проект является технически непростым. Из-за сложного рельефа местности на некоторых участках устанавливаются косогорные водопропускные трубы.

Фото: АО НК КТЖ

Для строительства опор мостов разрабатываются глубокие выемки.

Фото: АО НК КТЖ

На сегодняшний день в работе 6 мостов и 12 труб. Всего в процессе строительства будет установлено 48 труб различной конфигурации, возведено 13 мостов и 6 путепроводов.

Фото: АО НК КТЖ

Среди крупных искусственных сооружений – мосты через реку Каскелен и над автомагистралью Алматы–Усть-Каменогорск.

Фото: АО НК КТЖ

К строительству новой железнодорожной линии привлечены подрядные организации Алматинского региона. На объекте задействовано свыше 150 единиц техники (бульдозеры, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, погрузчики и др), работает порядка 350 человек.