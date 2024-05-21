Строительство железной дороги в обход Алматы идет активными темпами
Это один из крупных инфраструктурных проектов, который реализуется КТЖ по поручению Президента и имеет высокую важность для развития транспортно-транзитного потенциала страны. Новая ветка Жетыген – Казыбек-бек разгрузит на 40% испытывающий нагрузку Алматинский железнодорожный узел и сократит время доставки грузов на 1-2 дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚТЖ».
Протяженность главных путей составляет 73 км. Включая развитие новых раздельных пунктов, станций Жетыген и Казыбек-бек, всего железнодорожники уложат 123 км рельсошпальной решетки.
Работы развернуты на всем протяжении будущей магистрали. На данном этапе ведутся земляные работы, общий объем которых составит свыше 6,2 млн куб.метров.
Возводятся мосты, устанавливаются водопропускные трубы.
Как отметили в Дирекции по реализации крупных проектов АО «НК «ҚТЖ», проект является технически непростым. Из-за сложного рельефа местности на некоторых участках устанавливаются косогорные водопропускные трубы.
Для строительства опор мостов разрабатываются глубокие выемки.
На сегодняшний день в работе 6 мостов и 12 труб. Всего в процессе строительства будет установлено 48 труб различной конфигурации, возведено 13 мостов и 6 путепроводов.
Среди крупных искусственных сооружений – мосты через реку Каскелен и над автомагистралью Алматы–Усть-Каменогорск.
К строительству новой железнодорожной линии привлечены подрядные организации Алматинского региона. На объекте задействовано свыше 150 единиц техники (бульдозеры, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, погрузчики и др), работает порядка 350 человек.