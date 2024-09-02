Строительство центральной котельной завершили в Сарани

В Сарани закончили строительство центральной котельной, прошел первый розжиг. В этом году новый теплоисточник должен обеспечить теплом около 80 % города, передает корреспондент агентства Kazinform.

На первом этапе запуска побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Главе региона доложили о принципах работы и возможных рисках при прохождении отопительного сезона.

– Проект центральной котельной затянулся. Магистральные сети более 10 лет пролежали под землtй. На сегодня все они прошли технический осмотр. Обнаружены дефектные места, трубы оперативно меняем на новые. Работы завершены на 70 %. Локальные котельные будут в резерве, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение города в случае нештатной ситуации, – сказал аким Сарани Еркин Баулыков.

Фото: акимат города Сарани

Котельная построена по энергоэффективной технологии – низкотемпературный кипящий слой. Это позволяет использовать любой сорт угля и экономить топливо, что положительно скажется на тарифе. Таких котельных по всему Казахстану всего две, и обе в Карагандинской области – в Шахане и Сарани.

– Мы запустили первый котёл. Наблюдаем, как ведёт себя автоматика, теплотехника, энергетика, химводоочистка, подача угля. Это нужно, чтобы избежать рисков во время отопительного сезона. Не можем пока выйти на полный цикл, потому что плюсовая температура на улице. При минус 6–8 градусах будет подача тепла в центральные распределительные пункты, откуда оно уже будет поступать в дома. Сейчас закупаем уголь, приобретены химреагенты для очистки воды, – отметил генеральный директор ТОО «Сараньтеплосервис» Асылбек Токенов.

В котельной установлено четыре котла, каждый из которых вырабатывает 30 Гкал/час. Пока в работе будут два котла. Несмотря на это, на всем оборудовании пройдут пусконаладочные работы и испытания.

На территории котельной построен полигон для отходов. Подумали и об экологии. Здесь установлены современные газоходы, где будут оседать вредные вещества.

Штат в новую котельную уже набран. Тут будут работать 70 человек по сменам.

Одновременно с запуском центральной котельной в Сарани для резерва подготавливают и имеющуюся 21 локальную котельную. В них проводят полный цикл подготовки: опрессовку, промывку сетей, закупку угля. Параллельно специалисты жилищной инспекции обходят дома, чтобы жители проверили внутридомовую разводку.

В этом году к централизованному отоплению подключат 255 жилых домов и объектов соцкультбыта. Тепло в два микрорайона Сарани, где установлено печное отопление, будет подаваться от локальных котельных. Подача в эти дома централизованного отопления запланирована на следующий год при полной установке внутриквартальных и внутридомовых коммуникаций.

Фото: акимат города Сарани

Фото: акимат города Сарани