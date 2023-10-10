Строительство пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды завершат в 2024 году

Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16 % больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году.

1 сентября текущего года Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость развития аэропортов как мультимодальных центров, оказывающих конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты. За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году.

Кроме того, министерством транспорта озвучены сдерживающие факторы развития транзитного потенциала страны, такие как: нехватка авиатоплива, изношенность спецтехники и оборудования в аэропортах, тарифная политика, а также таможенные и налоговые процедуры в аэропортах.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений по поэтапному решению проблем.

За 8 месяцев текущего года число обслуженных пассажиров увеличилось на 28% и составило 17 млн человек, в 2022 году - 13,3 млн человек.