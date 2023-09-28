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    07:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Строительство Астаны

    столица
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о строительстве Астаны. 

    После обретения независимости Казахстаном, Алматы перестала отвечать требованиям к столице страны: город расположен не в центре, а на юго-востоке страны на границе с Киргизией и Китаем. Также там сложилась плохая экологическая и сейсмическая ситуация. При выборе новой столицы Назарбаев придерживался 32 критериев: социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмические условия, перспективы развития, человеческие ресурсы и другие.

    6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. По плану строительства, на первом этапе было запланировано построить в Акмоле 175 объектов, из них 102 должны были завершить и сдать в эксплуатацию уже в 1996 году. Но в первое время строительство шло медленно из-за климатических условий и отсутствия опыта у строителей. 10 декабря 1997 года было принято  окончательное решение о переносе столицы. Международное представление Акмолы в качестве новой столицы состоялось 10 июня 1998 года.

    Теги:
    Астана
    Автор
    Артем Волков
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