Строительство 200 домов начали для пострадавших от паводков в СКО

В Северо-Казахстанской области идет активная фаза работ по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим от паводка. Единовременную материальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,5 млрд тенге получили около 4 тысяч семей. Об этом Премьер-министру Олжасу Бектенову доложил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передает агентство Kazinform.

Всего в регионе было подтоплено 3,8 тысяч домов, из них на сегодня обследовано 1,3 тысяч.

В микрорайоне «Солнечный-2» города Петропавловск будет построено 500 домов по трем утвержденным проектам. Заключен соответствующий меморандум, подведена необходимая инженерная инфраструктура. Так, на средства Фонда «Қазақстан халқына» уже идет строительство 100 домов. Еще 100 домов через Фонд начала строить корпорация «Kazakhmys». Столичный завод «Домостроительный комбинат GLB», специализирующийся на крупнопанельном строительстве, построит 300 жилых домов на средства АО «Kaspi».

Для покупки жилья жителям СКО составлен пул квартир на основе первичного и вторичного рынков недвижимости. Приобретены первые 7 квартир в Петропавловске, работа продолжается.

В микрорайоне Подгора и поселке Кожевенный проводится ремонт в 26 домах и 7 квартирах. В целом, для проведения ремонтно-восстановительных работ в микрорайонах и селах на сегодня задействовано более 800 рабочих и 400 единиц техники.

Гауез Нурмухамбетов также доложил Премьер-министру о полной готовности региона к посевной кампании. В этом году в Северо-Казахстанской области планируется засеять 4,5 млн гектар площадей. Из них 3,4 млн гектар будут отведены под зерновые, 751 тысяч гектар под масличные и 379 тысяч гектар – кормовые культуры. Для обеспечения продовольственной безопасности аграрии СКО увеличивают площади посевов гречихи до 26 тысяч гектар, чечевицы до 133,9 тысяч гектар. Под картофель будет отведено 26 тысяч гектар.

Готовность техники составляет 100%. Всего на поля Северо-Казахстанской области в этом году выйдут 12,7 тысяч тракторов, 14 тысяч единиц зерновых сеялок и 1,4 тысяч посевных комплексов. В текущем году фермеры региона обновили автопарк, закупив 525 единиц техники и орудий на 14 млрд тенге.

На финансирование весенне-полевых работ в Северо-Казахстанской области предусмотрено 62 млрд тенге, в том числе по программе «Кең Дала» – 22 млрд тенге, по программе форвардного закупа АО «Продкорпорация» – 14 млрд тенге, по линии АО «КазАгроФинанс» – 26 млрд тенге.

По решению Правительства на поддержку аграриев области было дополнительно выделено 84 млрд тенге. Кредитование фермеров осуществляется по программе «Кең Дала - 2», с процентной ставкой 5% и под гарантию Фонда «Даму».

Аким СКО доложил Премьер-министру о ходе исполнения поставленных Главой государства задач по увеличению урожайности за счет производства и внесения качественных удобрений. В этом году аграриями области запланировано внести в почву 256 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 65,8 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. На сегодня заключены договоры на 246,2 тысяч тонн удобрений, уже отгружено 204,6 тысяч тонн.

Глава Правительства Олжас Бектенов поручил ускорить работу по восстановлению жилья и инфраструктуры пострадавших населенных пунктов, а также принять меры по своевременному и качественному проведению посевной кампании в регионе.