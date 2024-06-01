Строительство автозавода полного цикла Orbis Manufacturing планируется в индустриальном парке Алматы

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan Фарруха Махмудова. Глава государства был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Orbis Kazakhstan, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

В частности, Фаррух Махмудов рассказал Президенту о планах строительства автомобильного завода полного цикла Orbis Manufacturing в индустриальном парке Алматы. Проект объединит на одной производственной площадке такие бренды из КНР, как Exeed и Kaiyi, с которыми уже достигнуты соглашения о 100-процентном мелкоузловом производстве. Общий объем инвестиций в проект составит 72 млрд тенге. На первом этапе будет создано 1 500 новых рабочих мест. Производственная мощность – 80 тысяч автомобилей в год, которые будут поставляться как на внутренний рынок, так и на внешние рынки, включая страны Центральной Азии и Кавказского региона.

Касым-Жомарту Токаеву представили информацию об участии компании в развитии инфраструктуры Астаны. В текущем году Orbis планирует завершить здесь возведение торгово-рыночного комплекса и начать строительство многопрофильной медицинской клиники. Вместе с тем в планах компании приступить к строительству оптово-распределительного центра Agro Park.

Кроме того, группа компаний реализует ряд проектов по развитию туристического кластера Алматы. Начата реконструкция исторической гостиницы Almaty – символа южной столицы, ведется строительство рекреационного центра «Просвещенец» и многофункционального центра отдыха в Конаеве.

Наряду с этим Главе государства доложено о вкладе компании в ликвидацию последствий паводков в населенных пунктах Аксу и Кентубек Западно-Казахстанской области. Фаррух Махмудов поблагодарил Президента за неизменную поддержку казахстанского бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инициативы компании и пожелал дальнейших успехов в реализации новых проектов.