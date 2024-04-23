Строительный бум для пернатых в Караганде

В Центральном парке культуры и отдыха Караганды установили скворечники. Тут появилось 100 новых домиков для птиц. В этой работе участвовали волонтёры, депутаты, активные жители и школьники, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

– Мы решили поддержать экологическую акцию, которая сейчас идёт по нашему городу и всей стране. Хотим, чтобы у нас пели птицы, было уютно и красиво. Чтобы дети понимали, что природу надо сохранять. Школьники сами сделали скворечники, в этом участвовали даже первоклассники. Некоторым помогали родители, – рассказала учитель биологии школы-интерната имени Мартбека Мамраева Айжан Оспанова.

Ученица 5-го класса лицея № 2 Азалия Кадырова сделала необычный скворечник.

– Скворечник в виде шанырака. Он украшен искусственными цветами, чтобы красиво и уютно было птичкам. Я всё сделала сама, мама только подсказывала, как лучше. Уверена, птицам понравится, – считает Азалия.

Фото: акимат Карагандинской области

Важность создания благоприятной среды для птиц и животных в Караганде подчеркнул депутат городского маслихата Айдос Ещанов. Он также выразил надежду, что установленные скворечники станут не только символом заботы о природе, но и способом привлечения птиц, служащих поддержанию экологического равновесия.

В числе организаторов акции – Молодёжный ресурсный центр Караганды.

– В нашей акции участвуют около 150 человек: и самые маленькие дети, и старшеклассники. Цель – забота об окружающей среде. В Центральном парке вывесили около ста скворечников, чтобы птицам было комфортно, – говорит Якуб Джамалов, директор Молодёжного ресурсного центра Караганды.

Домики для птиц повесили за третьим озером в парке.

Всего в городе уже установлено 1000 скворечников. Карагандинцы решили подарить новые домики птицам в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Напомним, эта неделя проходит под названием «Жасыл аймақ».