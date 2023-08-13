Строитель упал с 16 этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице рабочий упал с 16-го этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 августа текущего года в дежурную часть УП района «Алматы» ДП г. Астаны поступило сообщение о том, что на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту», - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

От полученных травм он скончался на месте.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. На основании ст.201 Уголовно-процессуального Кодекса РК иная информация разглашению не подлежит», - добавили в департаменте.