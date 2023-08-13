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    17:31, 13 Август 2023 | GMT +6

    Строитель упал с 16 этажа в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице рабочий упал с 16-го этажа и разбился насмерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 августа текущего года в дежурную часть УП района «Алматы» ДП г. Астаны поступило сообщение о том, что на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту», - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

    От полученных травм он скончался на месте.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. На основании ст.201 Уголовно-процессуального Кодекса РК иная информация разглашению не подлежит», - добавили в департаменте.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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