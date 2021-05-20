Строитель упал с 10-го этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице с 10-го этажа упал строитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям, в 10:50 в ДЧС г. Нур-Султан поступило сообщение о том, что по адресу: район Есиль, пр. Мангилик Ел, 80, новостроящийся объект ЖК «Алингер», во время работы с десятого этажа упал работник строительной компании 1988 года рождения.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2.