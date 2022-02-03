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Строительство жилья, ремонт соцобъектов, благоустройство города: Как живет Сатпаев

3 Февраля 2022 16:53
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Строительство жилья, ремонт соцобъектов, благоустройство города: Как живет Сатпаев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Повышение цен, недостаток медперсонала и проблемы с жильем – эти вопросы превалировали во время личного приема граждан акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком в Сатпаеве. Здесь он в ходе рабочей поездки встретился с активом города, жителями и провел беседу в открытом формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На встрече обсуждалось также благоустройство, износ инженерных сетей, аварийные дома и ремонт социальных объектов. На сегодняшний день по городу аварийными признаны 13 многоквартирных жилых домов.

В прошлом году сатпаевцев обеспечили качественным водоснабжением, но тем не менее нерешенных вопросов в городе много.

Жители недовольны работой коммунальных служб, жалуются на нехватку квалифицированных медкадров.

По словам акима Сатпаева Аскара Идрисова, медицине и жилищным вопросам уделяется особое внимание.

«В рамках меморандума с корпорацией «Казахмыс» в августе этого года планируется начать строительство поликлиники на 500 посещений в нижней части города. ПСД сейчас на стадии завершения», – сообщил Аскар Идрисов.

В этом году планируют строить и дом на 56 квартир. Также разрабатывается проектно-сметная документация на возведение четырех 60-квартирных домов. Градообразующее предприятие завершает разработку ПСД на 30 квартир.

Женис Касымбек отметил важность каждого вопроса и пообещал, что все они не останутся без внимания.

Во время рабочей поездки аким области также проверил ремонт спортивных объектов, которые размещены на территории спорткомплекса «Қазақстан».

От жителей поступали жалобы на состояние Ледового дворца. Будут выделены средства на внутренний ремонт здания.

Хоккейный корт работает, но необходима замена холодильного оборудования, кровли.

Ремонта требовал и футбольный стадион.

«Восстановили купол футбольного стадиона при спонсорской поддержке спонсоров. На сегодня работы закончены, также заменено искусственное покрытие. В ближайшее время будут установлены калориферы. Это позволит футболистам заниматься комфортно в холода», – рассказал Аскар Идрисов.

По словам акима Сатпаева, в этом году завершится ремонт бассейна. Отдельные работы уже сделаны. Обновлен каркасный купол, проводят вентиляцию. Осталась одна проблема – износ чаши. Но и ее должны решить в этом году, средства уже выделены.

Аким области дал поручение главе города Аскару Идрисову не затягивать ремонт и в кратчайшие сроки закончить все работы.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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