Строительство волоконно-оптических линий связи завершено в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область стала очередным регионом, где завершилось строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Для ознакомления с вводом в эксплуатацию базовой станции стандарта 4G регион посетил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект по обеспечению сел скоростным интернетом по технологии ВОЛС стартовал в 2018 году и на сегодняшний день полностью завершен в четырех регионах страны: Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областях, а теперь и в Карагандинской области.

Всего в результате реализации проекта по строительству «оптоволокна», выполняемого крупнейшими операторами связи по принципу государственно-частного партнерства, в регионе проложено 876 км. ВОЛС, что обеспечило доступ к широкополосному интернету в 36 селах, в которых расположена 121 больница, школа, акиматы. В этот раз базовая станция установлена в селе Пионерское, что позволит охватить высокоскоростным интернетом и близлежащее село Центральное.

По мнению и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, завершение реализации проекта по доведению «оптоволокна» в один из крупнейших промышленных регионов страны способствует достижению высоких результатов в устранении цифрового неравенства между регионами.

«Доступ к высокоскоростному интернету сейчас является одним из обязательных условий улучшения качества жизни населения. Прежде всего, без него невозможно получение образования высокого уровня, позволяющего сельской молодежи становиться конкурентоспособной на современном рынке труда. Реализация проекта по строительству «оптоволокна» позволит стране нарастить свой человеческий потенциал. Кроме того, жители сел смогут получать государственные услуги в электронном формате, сельские больницы смогут использовать элементы телемедицины. А на базе подключений ВОЛС операторы мобильной связи смогут развернуть свои сети – и обеспечить свыше 99% населения страны широкополосным доступом. Это можно смело назвать прорывом в устранении цифрового неравенства в стране», - отметил Б. Мусин.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, принимавший участие в поездке в регион, поделился результатами и планами по дальнейшей реализации проекта ВОЛС.

«Проект подразумевает подведение «оптоволокна», которое на данный момент обеспечивает самую высококачественную и бесперебойную связь среди всех существующих видов передачи данных, к 828 селам страны, где к нему будет подключено около 2,5 тысячи государственных учреждений. Для этого мы планируем протянуть 14,5 тысячи км. линий по всей стране – в настоящее время суммарно построено уже более 12 тысяч км из них. И в 632 сельских населенных пунктах к ВОЛС подключены более 1900 школ, больниц, акиматов, отделений полиции и других госучреждений», - рассказал К. Есекеев.

Данный проект способствует реализации другого масштабного проекта «250+» по обеспечению казахстанских сел сотовой связью и мобильным интернетом, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.

Багдат Мусин подробно ознакомился с установкой базовой станции сотовым оператором Kcell в селе Пионерское. Главный технический директор АО «Кселл» Аскар Есеркегенов доложил и.о. главы МЦРИАП РК о том, что в рамках проекта по обеспечению сельских населенных пунктов с численностью населения от 250 человек широкополосным мобильным интернетом, АО «Кселл» подключит 307 сельских населенных пунктов. Использование диапазона 800МГц позволит покрыть территорию в радиусе 4-5 километра, предоставляя доступ к интернету и в более крупных поселках.

Кроме того, в ходе визита делегация МЦРИАП РК посетила детский дом в селе Пионерское, ознакомилась с деятельностью общественной приемной Осакаровского района. Также Багдат Мусин провел встречу с создателями уникального проекта IT-hub «Терриконовая долина», объединившего ведущих казахстанских разработчиков и специалистов IT-сферы.