Строительство водопроводов запланировано в трех микрорайонах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Обеспечение жителей Медеуского района качественной питьевой водой остается одним из приоритетов работы акимата. Об этом на встрече с жителями района рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата города Алматы.

В этом году в мкр. Думан завершат реконструкцию насосной станции и двух резервуаров на 1тыс. 800 кубических метров.

В ноябре закончат реконструкции канализационных сетей на 1,2 км в мкр. Юбилейный, а также водопровода на 1,4 км по трем улицам, ул. Горная, ул. Батурина и ул. Бегалина. Работы продолжат по улицам ул. Коккинаки, ул. Луганского и ул. Елебекова и закончат во втором квартале 2023 года.

По проекту строительства водопровода и канализации в мкр. Кенсай проведен конкурс и определен подрядчик.

В мкр. Каменское плато после обследования решено направить проект по строительству водопровода и канализации на корректировку. Это связано с удорожанием стройматериалов и сложным рельефом горной местности.

До конца года разработают проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство сетей водоснабжения и бурения двух скважин в мкр. Сулусай. Строительство в этих трех микрорайонах начнут весной следующего года.

Для обеспечения водоисточником мкр. Музтау и мкр. Кольсай ведется разработка проекта «Расширение НС-2 на ВЗС «Балхаш». Разрабатывается ПСД на строительство соединительной магистральной водопроводной сети протяженностью 3,8 км. Строительство намечено на второй квартал 2023 года.