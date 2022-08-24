Строительство трех школ ведется в Косшы для ликвидации трехсменного обучения

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов посетил город Косшы Акмолинской области, где ознакомился с социальной инфраструктурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил Е.Тугжанов, по итогам поездки в апреле 2019 года Глава государства дал конкретные поручения по устранению недостатков и дальнейшему развитию города Косшы, в том числе по решению проблемы трехсменных школ.

В настоящее время численность населения города составляет порядка 65 тыс. человек – это один из динамично развивающихся городов областного значения. При этом ежегодный прирост населения оказывает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

В городе функционируют три школы с проектной мощностью в 3,7 тыс. мест, но в них обучаются 6,8 тыс. учеников. Дефицит ученических мест составляет 3,1 тыс. мест. Для ликвидации трехсменного обучения ведется строительство 3 школ.

Уже 1 сентября свои двери откроет новая школа, которая позволит снизить дефицит ученических мест на 77%.

Заместитель Премьер-Министра РК Е. Тугжанов поручил ускорить процесс строительства еще одной школы на 1200 мест, ее ввод запланирован до конца года. Данная школа снизит нагрузку на основную школу, расположенную в жилом массиве «Лесная поляна», в которой обучается 4,6 тыс. детей (проектная мощность 2,4 тыс. мест). Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал заместителя Премьер-Министра, что в следующем году будут введены еще 2 школы, одна из которых строится за счет частных инвестиций.

Полностью вопрос трехсменного обучения в школах г. Косшы будет решен до 1 сентября 2023 года.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что строящийся школы несут в себе очень важную социально-образовательную функцию по решению вопросов, связанных с дефицитом ученических мест.

«Главой государства дано поручение создать комфортные условия в учебных заведениях. Для его реализации Правительством решаются вопросы перехода на формат двухсменного обучение в школах с трехсменным обучением. До конца года в городе Косшы проблема найдет свое решение», - отметил Е.Тугжанов.

Также вице-премьер посетил первую в истории нового города современную городскую поликлинику на 100 посещений в смену. Она будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года и ее открытие ожидают с нетерпением жители города. Поликлиника оснащена современным медицинским и лабораторным оборудованием и укомплектована персоналом врачей и медсестер.

Далее Вице-Премьер ознакомился с системой мониторинга безопасности и охраны правопорядка в новом здании отдела полиции. Новый корпус полиции оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе мониторами слежения и контроля соблюдения порядка.

По итогам поездки Е. Тугжанов поручил акимату Акмолинской области совместно с министерствами просвещения и здравоохранения завершить комплектование школы и поликлиники педагогическим и медицинским персоналом, а также обеспечить дооснащение объектов образования и здравоохранения необходимым ученическим, медицинским оборудованием и инвентарем.