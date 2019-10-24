-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:29
-
-
-
-
-
-
Строительство соцобъектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков - Сагинтаев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел прием граждан в прием горожан в общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Очередной прием граждан в Общественной приемной городского филиала партии #NurOtan показал, что многие обращения волокитятся, жители вынуждены годами ходить по инстанциям. Акимам районов и руководителям управлений необходимо качественнее изучать запросы, чтобы помогать горожанам в их решении. По этой работе буду оценивать эффективность деятельности госорганов и первичных партийных организаций», - написал аким в своем Instagram.
По словам акима, после приема горожан было проведено аппаратное совещание городского филиала. Партийный контроль показывает, что строительство объектов инженерной инфраструктуры, коммуникаций, дорог и социальных объектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков, у которых не хватает техники и рабочих рук.
«Партия установит ежедневный контроль за работой подрядчиков. С целью усиления работы «первичек» проведем тренинги и активизируем информационную работу, создадим первичные организации в тех местах, где их еще нет», - добавил он.
- Суд отказал в приостановлении деятельности Центрального стадиона в Алматы
- Жительница ЗКО открыла благотворительные центры для 170 особых детей
- Популяция снежных барсов через 20 лет сократится еще на 10% - ООН
- Автобус сгорел в Алматы: подробности пожара рассказали в автопарке
- Автобус сгорел в Алматы
- Нюансы арендного жилья без права выкупа пояснили очередникам Нур-Султана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана