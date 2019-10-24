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Строительство соцобъектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков - Сагинтаев

24 Октября 2019 10:28
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Строительство соцобъектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков - Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел прием граждан в прием горожан в общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очередной прием граждан в Общественной приемной городского филиала партии #NurOtan показал, что многие обращения волокитятся, жители вынуждены годами ходить по инстанциям. Акимам районов и руководителям управлений необходимо качественнее изучать запросы, чтобы помогать горожанам в их решении. По этой работе буду оценивать эффективность деятельности госорганов и первичных партийных организаций», - написал аким в своем Instagram.

По словам акима, после приема горожан было проведено аппаратное совещание городского филиала. Партийный контроль показывает, что строительство объектов инженерной инфраструктуры, коммуникаций, дорог и социальных объектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков, у которых не хватает техники и рабочих рук.

«Партия установит ежедневный контроль за работой подрядчиков. С целью усиления работы «первичек» проведем тренинги и активизируем информационную работу, создадим первичные организации в тех местах, где их еще нет», - добавил он.

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Ключевые слова: Алматы, Нур Отан, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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